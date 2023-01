Il giornalista Lorenzo Minotti parla della situazione del Milan, ecco cosa dice sui rossoneri discute così del momento.

Ecco cosa dice il giornalista Lorenzo Minotti, discute così il giornalista del brutto momento del Milan a Sky Sport 24: “In questo stato di confusione in cui è la squadra bisogna dare qualche novità, qualche segnale e De Ketelaere può essere uno. Leao viene dal Mondiale e tutti ora hanno un po’ di down; poi è chiaro che l’indennizzo da dare allo Sporting ti condiziona e non puoi non pensarci.“

Sempre a Sky Sport 24, parla Zenga di Pioli: “Un allenatore deve essere chiaro, dare messaggi decisi, senza accusare nessuno. Le cose sentite se le diranno nello spogliatoio. Fuori la comunicazione deve essere di calma, di gestione, si deve dare la sensazione a tutti di avere la situazione sotto controllo e di sapere quello che deve fare.“

