Marchegiani su quella che è la nuova Inter, soprattutto per quanto concerne il nuovo reparto offensivo nerazzurro

Luca Marchiagiani a Sky Sport ha parlato dell’attacco dell’Inter dopo l’ultima sessione di calciomercato.

LE PAROLE – «Dopo due giornate è pretestuoso esporsi, ma alcune certezze ci sono già e neppure tanto velate. Inter e Napoli, ad esempio. Prendete l’Inter: la cosiddetta critica aveva sentenziato: senza Lukaku e Dzeko, due veri totem, farà fatica a segnare. Beh, contro Monza e Cagliari e con quel Lautaro lì mi sembra che le cose non siano andate così. Thuram e Arnautovic, pur differenti tra loro, sono giuste alternative per armare Lautaro e anche per concludere. La squadra gira che è un piacere e, considerando che in difesa c’è anche Pavard, Inzaghi ha tra le mani il roster più forte del campionato».

L’articolo Marchegiani: «Senza Lukaku e Dzeko l’Inter farà grande fatica E invece…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG