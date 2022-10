Marchegiani su Brahim Diaz: «Rappresenta come il Milan sia sempre capace nelle difficoltà di trovare un giocatore». Le parole sul calciatore rossonero

Luca Marchegiani ha commentato ai microfoni di Sky il momento d’oro di Brahim Diaz. Ecco le parole del giornalista sul calciatore del Milan:

«Diaz è la mia scelta per l’immagine della domenica. Rappresenta come il Milan sia sempre capace nelle difficoltà di trovare un giocatore, un leader. Lo è stato non solo nella giornata di ieri ma anche quando è dovuto subentrare a partita in corso. Ha sempre dato in queste ultime partite quel qualcosa in più che non sta dando De Ketelaere. È importantissimo per una squadra di vertice avere sempre il piano B pronto. Secondo me è fondamentale per il momento del Milan, specialmente nelle partite come quella di ieri che sblocchi con l’iniziativa personale che fa saltare gli schemi e crea superiorità numerica».

