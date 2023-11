Marchetti: «A Ronaldo non interessa la crescita del Portogallo, vuole una rivincita». L’analisi del giornalista sull’ex Juve

Marchetti a Sky Sport ha fatto un’analisi su Cristiano Ronaldo che giocherà col suo Portogallo contro il Liechtenstein . Queste le parole del giornalista sull’ex Juve.

MARCHETTI SU RONALDO – «Ronaldo vuole allungare il suo score per non essere raggiungibile da nessuno. Lui non lascia per terra niente, giocherà anche la prossima. Gli interessa relativamente il percorso di crescita del Portogallo rispetto a quando può dimostrare di essere decisivo nonostante la sua partenza per l’Arabia. C’è anche un concetto di rivincita per dimostrare che in Europa fa ancora la differenza. La partita col Liechtenstein non dà il valore reale di quanto ancora sia determinante, ma se fa tre gol stasera la bandierina la mette sempre…».

