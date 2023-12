Marchetti: «Allegri non ha sbagliato lavoro, ma non credo a tutto quel che dice». Le parole sullo scontro dialettico tra Juventus e Inter

Luca Marchetti intervenuto a Sky Sport ha detto la sua sullo scontro dialettico a distanza tra Juventus e Inter in chiave scudetto.

SFIDA TRA JUVENTUS E INTER – «Buttare pressione sull’avversario è il gioco di questi tempi. Adesso la pressione ce l’ha l’Inter che gioca con il Napoli. La Juve è lì e se ti chiami Juve, se non pensi a vincere il campionato quando i giocatori ci credono, hai sbagliato lavoro, ma Allegri non ha sbagliato lavoro. E’ una questione dialettica, Allegri dice che l’obiettivo è il quarto posto, non credo a tutto quel che dice Allegri».

