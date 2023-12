Rabiot è l’intoccabile di Allegri: non ci rinuncia mai e torna a fare la differenza. E’ partito sempre titolare senza mai essere sostituito

Rabiot è l’intoccabile per eccellenza di Allegri. Come ricordato da Sky Sport, infatti, il francese ha giocato sempre titolare senza mai essere sostituito, non scendendo in campo solo in Juve Cagliari per squalifica.

Allegri non rinuncia mai a Rabiot che è a tutti gli effetti il centrocampista più completo in rosa. E, come successo col Monza, la risposta in campo è arrivata perché il francese è tornato a fare la differenza con un gol e un assist.

L’APPROFONDIMENTO SU RABIOT

The post Rabiot è l’intoccabile di Allegri: non ci rinuncia mai e torna a fare la differenza appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG