Allegri difeso da Assogna: «Mi fanno sorridere i tifosi che pensano sia lui il problema della Juve». Le parole del giornalista

Allegri ha ricevuto parole di stima da parte di Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport.

LE PAROLE – «L’impressione è che la Juve ha le idee chiare, con un allenatore che ha capito i limiti squadra e che poteva andare avanti con un tipo di calcio di cui è capolista. E’ bravo a costruire squadre con un forte DNA difensivo. Non gli si possono imputare colpe di non aver cercato qualcosa di diverso perché la squadra è tecnicamente molto limitata. Mi viene molto da sorridere che c’è tra i tifosi una corrente di pensiero per cui Allegri è il problema della Juve. Secondo me è una risorsa straordinario. Con uomini da quinto-sesto posto è secondo».

The post Allegri difeso da Assogna: «Mi fanno sorridere i tifosi che pensano sia lui il problema della Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG