Kulusevski rimpianto della Juve? Assist e gol decisivi in Manchester City Tottenham. Lo svedese è stato grande protagonista – VIDEO

Kulusevski è stato il grande protagonista del pirotecnico pareggio tra Manchester City e Tottenham per 3-3.

Lo svedese ha prima fornito l’assist per il momentaneo vantaggio di Son al 6′, poi ha segnato il gol del definitivo pareggio al 90′ con un bellissimo colpo di testa. E chissà che in casa Juve, vedendo le gesta di Dejan, non ci sia qualche rimpianto…

