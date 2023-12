Dionisi contro Mourinho: «Non ho visto fair play dalla Roma. E su Berardi non merita risposta». L’intervista a Sky Sport

Dionisi, allenatore del Sassuolo, a Sky Sport ha risposto alle polemiche di Mourinho alla vigilia e dopo la vittoria della Roma.

EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA DI MOURINHO – «In noi no, la prestazione l’ha dimostrato. All’esterno non so, probabilmente si. Se una squadra così importante deve far partita con questo credo non sia il massimo».

QUESTIONE BERARDI – «L’affermazione su Berardi non merita risposta. Io in campo non ho visto fair play, merita un sorriso sarcastico. Siamo al 19° posto in Serie A per falli commessi, dall’altra parte non era così. Ma cosa devo rispondere?».

RIGORE – «Discutibile da quel che mi ha detto il mio giocatore, però lo accettiamo, c’è anche il VAR che sa veder bene le cose. La partita non è cambiata per un giocatore o per un episodio, ma per un demerito nostro».

