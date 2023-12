Gol Calhanoglu, proteste del Napoli: intervento dubbio di Lautaro su Lobotka. L’episodio sul vantaggio dell’Inter fa discutere

Il gran gol con cui Calhanoglu ha sbloccato Napoli Inter al 44′ fa discutere. I giocatori azzurri hanno protestato per un intervento dubbio di Lautaro su Lobotka a centrocampo da cui è partita l’azione del vantaggio nerazzurro.

Per l’arbitro Massa non ci sono stati gli estremi per fischiare fallo e nemmeno il VAR è intervenuto. L’episodio ha scatenato sui social anche i tifosi della Juve.

