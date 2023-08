Luca Marchetti, noto esperto di mercato, ha parlato della possibilità che il Milan prende Mehdi Taremi dal Porto: le dichiarazioni

Luca Marchetti ha parlato così di Mehdi Taremi, grande obiettivo del calciomercato Milan:

Il Milan pensa di aver chance importanti per Taremi e per me ha ragione

