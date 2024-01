Marchetti fa il punto sul mercato Milan: «I soldi per l’attaccante potrebbero essere usati così». Le parole del giornalista

Il giornalista Marchetti ha analizzato il mercato Milan a SkySport. Ecco le parole sugli obiettivi in difesa.

PAROLE – «Il Milan finora ha fatto la corte a Guirassy in attacco, con una clausola da 17 milioni di euro che il Milan era disposto a pagare ma il giocatore non era propenso ad andare via a gennaio. Il Milan dei soldi per questo mercato di gennaio a disposizione li ha sempre avuti. Fatto che Guirassy non è andato a buon fine e Jovic sta vivendo un buon periodo, fatto che non si trova un altro difensore il prestito: tutto questo ha spinto il Milan a chiedere informazioni sia su Dragusin che su Buongiorno. Due giocatori che sono valutati molto. Dragusin è sull’ordine dei 30 milioni di euro. L’operazione in estate tra Buongiorno e l’Atalanta, poi non andata buon fine, si era chiusa a 25 milioni di euro. Il Milan sa del valore dei cartellini e sta cercando di capire se è possibile inserire delle contropartite: si è pensato a Colombo. I soldi che avrebbe voluto investire sull’attaccante magari possono essere messi sul difensore centrale. Il Milan sta cercando di capire come poter fare una delle due operazioni».

The post Marchetti fa il punto sul mercato Milan: «I soldi per l’attaccante potrebbero essere usati così» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG