Sono queste le parole di Luca Marchetti, il giornalista ed esperto di mercato che parlando su TMW Radio rivela il mercato del Milan.

Ecco le parole a TMW Radio di Luca Marchetti, l’esperto di mercato parla del Milan per il mercato: “Il Milan ha Tatarusanu e Mirante in scadenza, per questo ha già messo le mani su Sportiello per giugno come vice-Maignan. Il problema però è che il francese non recupera dall’infortunio, non è una ricaduta ma continua a non essere disponibile. Se il Milan dovesse decidere di tornare sul mercato la priorità è chiaramente Sportiello e anticipare di sei mesi l’arrivo previsto per giugno“.

Mentre a Sky Sport 24, il giornalista aggiunge su Leao: “Non viene mai messa in dubbio la volontà del Milan di fare il massimo possibile per trattenere il giocatore. Con il Covid e la concorrenza è cambiata la filosofia con cui i giocatori approcciano ai rinnovi. Il nodo di Leao non è soltanto economico ma della multa per lo Sporting. Leao ha fatto un bel Mondiale e ha fatto vedere le sue qualità essendo decisivo quando è stato utilizzato. Il Milan sa benissimo quali sono le sue necessità, questo non significa però che la concorrenza non sia spietata“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG