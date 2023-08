L’esperto di mercato Luca Marchetti si è espresso a Tmw sulle mosse di mercato dell’Inter

Marchetti si è soffermato così su un possibile nuovo arrivo a centrocampo in casa Inter. Il suo commento a Tmw:

«Chissà che la notte non serva anche all’Inter per capire se prendere un centrocampista last minute ed eventualmente quale. Le idee (e le opportunità) non mancano. C’è Maxime Lopez che intriga e che potrebbe arrivare a dare una mano in più in mezzo. C’è Ndombele (ci ha provato anche il Genoa) che ha caratteristiche che gli altri centrocampisti non hanno. C’è anche Soumaré o chissà chi altro fra i tanti nomi proposti ai nerazzurri in questi giorni».

L’articolo Marchetti: «Inter? A centrocampo non mancano idee. Ndombele…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG