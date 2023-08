Il mercato dei nerazzurri potrebbe non essere finito con l’acquisto ufficializzato ieri di Benjamin Pavard; si cerca un centrocampista.

L’Inter sta pensando se acquistare un altro centrocampista: Stefano Sensi molto probabilmente dovrebbe restare in ogni caso. Domani alle 20 terminerà il mercato ed i dirigenti nerazzurri stanno riflettendo: la condizione fondamentale per l’ipotetico colpo è che sia a titolo gratuito.

Sky Sport riporta che gli obiettivi sono molteplici: Tanguy Ndombele del Tottenham e Boubakary Soumaré del Leicester sono profili fisici mentre Maxime Lopez del Sassuolo è un regista brevilineo. Se si decidesse di affondare per quest’ultimo, dovrebbe partire in prestito Kristjan Asllani; discorso non valido per gli altri due. L’ex Napoli invece può arrivare in prestito gratuito; se ne saprà di più nelle prossime ore, il tempo stringe.

L’articolo L’Inter valuta l’acquisto di un altro centrocampista: Maxime Lopez e Ndombele sono delle possibilità proviene da Notizie Inter.

