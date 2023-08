Il mercato del Milan non è ancora finito: con la trattativa per Taremi che si complica, i rossoneri sono alla caccia di un altro attaccante

Nonostante si stia complicando la trattativa per l’arrivo di Mehdi Taremi, il Milan non si arrende sul mercato e prova a regalare comunque un nuovo attaccante a Stefano Pioli.

Come riporta Matteo Moretto, i rossoneri hanno chiesto informazioni per Youssef En-Nesyri del Siviglia: tuttavia l’operazione non è andata avanti.

