L’operazione Taremi si complica e rischia di far cambiare i piani al Milan sul mercato: i rossoneri adesso riflettono sul futuro di Origi

Il mercato Milan subisce uno scossone con la trattativa per Taremi che viaggia verso la fumata nera. Adesso possono cambiare i piani e le prospettive dei rossoneri, anche per quanto riguarda alcuni calciatori in uscita.

Come riporta il giornalista Luca Bianchin, i dirigenti rossoneri stanno facendo delle valutazioni: non è da escludere la permanenza di Divock Origi, che andrebbe a completare il reparto insieme a Giroud ed Okafor.

