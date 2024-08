L’esperto di mercato Luca Marchetti sostiene che i nerazzurri non abbiano esigenze sul mercato nonostante i quotidiani sportivi continuino a dire il contrario.

Manca meno di un mese alla fine del calciomercato e l’Inter ha già fatto il grosso delle operazioni che doveva fare. Non per questo vuol dire che il lavoro dei dirigenti nerazzurri sia finito.

La situazione degli infortunati

Luca Marchetti su TMW sostiene che l’Inter non abbia bisogno di altri innesti anche se la dirigenza sta attraversando un periodo di valutazione attenta per quanto riguarda la composizione della squadra. Nonostante alcuni infortuni recenti (Zielinski, Taremi ed Arnautovic), la preoccupazione non sembra toccare i vertici del club nerazzurro in quanto si tratta di problemi risolvibili in poco più di un paio di settimane.

Piotr Zielinski

Le prossime mosse

Da più parti si ritiene che i nerazzurri abbiano bisogno di un quinto centravanti ma in realtà il collega non è di questo avviso; Marchetti sottolinea anche che in rosa c’è ancora Joaquin Correa, sebbene questi non rientri più nel progetto. L’attenzione di Marotta e Ausilio, però, potrebbe concentrarsi principalmente sul rafforzamento del reparto difensivo che, dopo l’infortunio, questo sì grave, di Buchanan, manca di una pedina sulla sinistra. “Non credo ci sia necessità di fare niente, se non operazioni futuribili, soprattutto in difesa”; questo il punto di vista di Marchetti.

Capitolo Chiesa

Discorso a parte riguarda Federico Chiesa, esterno d’attacco in uscita dalla Juventus per via del mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Il suo talento non passa certo inosservato, con la Roma che appare come una delle candidate all’acquisto. La squadra della capitale, alla ricerca di esterni capaci di innalzare il livello qualitativo, avrebbe già mostrato interesse nel giocatore. Le condizioni per un trasferimento, rispetto a giugno, potrebbero essere ora più favorevoli, anche se secondo Marchetti, la Roma potrebbe non essere l’unico club interessato. Il giornalista di Sky non menziona l’Inter a tal proposito anche se la grande maggioranza dei quotidiani sportivi italiani pensa che anche i nerazzurri possano fare un tentativo per acquistarlo a fine estate.

