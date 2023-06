Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 ha commentato la chiusura dell’operazione di Juve e Marsiglia per la permanenza di Milik a Torino. Queste le sue parole.

MILIK RESTA – «E’ una buona notizia per la Juve che conferma un tassello della passata stagione che non è eccezionale, ma in cui Milik ha comunque dato un contributo importante».

