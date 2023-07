Marchetti ai microfoni di Sky Sport 24 ha commentato il trasferimento ormai prossimo di Milinkovic Savic dalla Lazio in Arabia Saudita. Queste le parole del giornalista.

MARCHETTI – «Milinkovic Savic non sarebbe stato pagato 40 milioni dalla Juve. Per la Lazio è un’ottima operazione finanziaria ad un anno dalla scadenza del contratto. Ora dovrà sostituire un giocatore determinante per 8 anni».

