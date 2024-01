Luca Marchetti ha parlato del mercato della Juventus sottolineando che i bianconeri continueranno a cercare un centrocampista

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, soffermandosi sulle strategie di mercato della Juventus.

PAROLE – «La Juventus sta cercando il centrocampista, solo che il profilo giusto finora non si trova. Negli ultimi giorni, magari forzando la mano, potrebbe arrivare qualcosa. Erano stati mossi dei passi per Samardzic e per Bonaventura, ma Udinese e Fiorentina non hanno veramente aperto alle condizioni bianconere. Anche per Gudmundsson non credo che il Genoa possa permettersi di cedere un altro giocatore di così alto valore dopo Dragusin. Fino all’ultimo comunque la Juventus cercherà un elemento di valore, sempre senza dover acquistare tanto per farlo. Il passo deve essere sempre al pari della gamba, guardando alla politica sui conti dal cambio di rotta con Elkann».

