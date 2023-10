L’esperto di mercato Luca Marchetti parla del clima all’interno del club campione d’Italia paragonandolo a quanto avvenuto anni fa a Milano.

Luca Marchetti a Radio Marte ha detto la sua su ciò che sta accadendo al Napoli. “Non possiamo non tenere conto delle parole di Conte e del fatto che, anche su Instagram, ha ribadito di voler stare fermo per godersi la famiglia. Va anche considerato che i contratti del Napoli sono diversi e complessi, ma l’allenatore è solo la punta dell’iceberg: dire che i problemi del Napoli sono relativi unicamente a Garcia, infatti, è qualcosa di miope. Cambiando Garcia i problemi del Napoli non si esauriscono e non si dissolvono, perché il mister ha raccolto una situazione di difficile gestione a prescindere”.

Massimo Moratti

Il paragone

“Sembrava il post-Mourinho all’Inter, dove lo spogliatoio non accolse bene un allenatore bravo come Rafa Benitez. Dopo un’annata straordinaria, c’è sempre un clima particolare”. La stessa identica similitudine è stata fatta ieri proprio da uno che l’ha vissuta in prima persona quella situazione, ovvero Massimo Moratti, il presidente dell’Inter di allora. Il tecnico spagnolo non legò con lo spogliatoio nerazzurro che a sua volta era un po’ “svuotato” e quindi non troppo disposto a lottare al 100%. L’avventura di Benitez durò solo 6 mesi e Moratti chiamò Leonardo che per poco non riuscì a rimettere in piedi tutta la stagione; il brasiliano sfiorò una rimonta pazzesca sul Milan che vinse lo Scudetto ma arrivò a vincere la Coppa Italia.

