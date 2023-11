L’esperto di mercato Luca Marchetti i è espresso sull’ottavo Pallone d’Oro di Messi e sul rendimento dei nerazzurri.

Luca Marchetti su TMW ha detto la sua sul momento attuale dell’Inter ma non solo. “Nell’anno del Mondiale vinto da Messi da protagonista ci sta che lo vinca Messi, quasi sempre chi vince il Mondiale da protagonista poi vince il Pallone d’Oro, uno dei pochissimi casi è proprio la vittoria di Messi nel 2010 davanti a chi ha vinto il Mondiale come Iniesta. Di certo non è questo il Pallone d’Oro più scandaloso degli otto vinti da Messi. Ci sono due giocatori della Serie A nei primi 20, anzi tre con Lautaro. Ci poteva essere qualcuno in più ma in realtà dobbiamo renderci conto che in Italia non giocano più i Palloni d’Oro e non gioca più in Serie A neanche chi arriva tra i primi 10″.

Mg Barcellona 24/11/2015 – Champions League / Barcellona-Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport

nella foto: Lionel Messi

Sui nerazzurri

“L’Inter è la squadra più matura, lo dice la classifica e lo dice il rendimento della squadra grazie anche al lavoro di Inzaghi. L’Inter è la squadra più attrezzata, anche se questo non le ha impedito di avere passaggi a vuoto come visto con Bologna e Sassuolo. L’Inter deve evitare questo, perché poi può dominare anche gli scontri diretti come abbiamo visto. È la miglior difesa e segna tanti gol grazie allo stato di grazia della coppia Lautaro-Thuram. Forse è leggermente corta in attacco, il pacchetto offensivo poteva avere forse un elemento in più di livello. Secondo me l’Inter a gennaio non farà nulla, se dovesse far qualcosa la farà davanti”.

L’articolo Marchetti: “L’Inter è la squadra più matura di questo campionato ma forse è corta in attacco, potrebbe intervenire” proviene da Notizie Inter.

