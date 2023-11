Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria in Coppa Italia contro la Reggiana

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria in Coppa Italia contro la Reggiana.

PAROLE – «Siamo usciti un po’ malconci, soprattutto nel finale. Non è iniziata benissimo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti passaggi e siamo stati poco lucidi in alcune scelte. Abbiamo poi preso in mano la partita e fatto quello che sappiamo fare in modo concreto. Bravi ai ragazzi per come hanno reagito, ma faccio i complimenti anche alla Reggiana per com’è venuta a giocare, per la proposta che ha fatto. Ogni partita comporta sempre delle insidie, siamo stati bravi a rimanere in gara, abbiamo reagito mentalmente e siamo riusciti a vincere. Vogliacco e Puscas hanno avuto solo crampi, Bani ha avuto un affaticamento che valuteremo nei prossimi giorni. Con lui abbiamo più tempo, cerchiamo di recuperarlo per la partita contro il Verona».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG