Il giornalista Sandro Sabatini fa mea culpa e cambia il giudizio che aveva dato sui nerazzurri qualche mese fa.

dopo la fine della decima giornata del campionato di Serie A, specie dopo il pareggio tra Napoli e Milan, si ritiene che per lo Scudetto la lotta sia ristretta solamente ad Inter e Juventus. I nerazzurri al momento hanno 2 punti di vantaggio sui bianconeri ma questi ultimi hanno il vantaggio di non giocare le coppe europee.

Dumfries Kaio Jorge

Il parere

Sandro Sabatini su Calciomercato.com ha detto la sua sull’argomento. “Juve meglio per due, tre giocatori al massimo. Inter per tutto il resto della formazione, più la rosa. E qui occorre fare un salto nel tempo, tornando ai pronostici estivi. Anche quello azzardato dal sottoscritto: senza Onana e Lukaku, senza Brozovic e Skriniar, la formazione titolare sembra peggio dell’anno scorso. Quell’Inter pre-Ferragosto era senza portiere (giocava Stankovic jr oggi alla Samp) e a caccia di un vero 9 (il Thuram delle amichevoli veniva insidiato da Scamacca, Balogun, Taremi, Azmoun e una raffica di altri attaccanti più o meno corteggiati da Marotta&Co). Oggi che Sommer vola come un gatto e Thuram segna come un bomber, oggi che Pavard ha più classe che esperienza e Carlos Augusto più tecnica che corsa, ecco che l’Inter sembra strutturatissima per comandare in Italia e giocarsela in Europa. Molto più solida della Juve”.

L’articolo Sabatini: “La Juve è meglio dell’Inter solo in 2, massimo 3 giocatori” proviene da Notizie Inter.

