L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rinnovo del Toro con l’Inter

Come riferito da Calciomercato.com, il rinnovo di Lautaro Martinez con l‘Inter è una pura formalità. Non dovrebbero esserci ostacoli al prolugamento:

RINNOVO- «Abbiamo una grande relazione con i nerazzurri. E stiamo discutendo sul riunirci per parlare del rinnovo di Martinez. L’Inter vuole rinnovare il contratto a Lautaro. E noi vogliamo prolungare. Non ci saranno problemi. Ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane»

CIFRE- «Parliamo di un giocatore molto importante per l’Inter. E di un club molto importante per Lautaro. Non conta solo il denaro. Sono importanti anche il progetto, la traiettoria sportiva, quello che sta succedendo, il fatto che vada tutto bene, quanto stia crescendo il sentimento interista nelle persone. Ci sono svariati fattori. Lautaro non è solo soldi. Lautaro è anche sentimento per il club, una città che gli vuole bene e a cui lui vuole bene»

