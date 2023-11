Il dirigente dell’Inter Piero Ausilio ripercorre la trattativa saltata per il terzo ritorno del belga.

Radio TV Serie A ha intervistato Piero Ausilio che è tornato sul clamoroso voltafaccia estivo di Romeu Lukaku. “Delusioni in tanti anni ne hai più di una. Con Lukaku è delusione per come è finita, ma ho rispetto nel cercare di non parlare di un giocatore di un’altra società. Mi piace parlare al presente e al futuro, lui è stato parte del passato dell’Inter. Mi viene da ricordare uno scudetto meraviglioso, una bellissima plusvalenza, vera, e due finali perse”.

esultanza gol Romelu Lukaku

“Preferisco non parlarne. Dico solo che ci deve essere in tutte le cose educazione e rispetto. A un certo punto, le cose stavano andando avanti, ma sono venute a mancare proprio educazione e rispetto. Se c’è voglia di dirsi le cose negli occhi non c’è mai problema. Quando non si risponde al telefono, ci si nega o si risponda tramite altre persone, allora è il momento di voltare pagina. Da quell’8 luglio è andata così. Telefonata in cui mi sono arrabbiato? E’ una leggenda. Ci fu questa telefonata dopo vari tentativi, ma è durata poco. Fu decisa, ferma, ma niente di particolare. Dissi ciò che pensavo in poco tempo”.

Il sogno

“Il prossimo? Una cosa non molto distante, ovviamente sportivo, ma chiede lavoro, forza e continuità. Mi piacerebbe arrivare alla seconda stella che è lì, lottano anche gli altri. Importante lottare fino alla fine, se qualcuno sarà più bravo gli stringeremo la mano”.

L’articolo Ausilio: “Lukaku una delusione, sono mancate educazione e rispetto, sogno la seconda stella” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG