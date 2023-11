John Terry, ex giocatore del Chelsea e oggi allenatore, ha parlato The Obi One Podcast del suo futuro da tecnico

PAROLE – «Il mio unico sogno che avevo quando ho lasciato il Chelsea era quello di tornare come allenatore ma ora so che non accadrà. Mi fa male e sarà costantemente nella mia mente. Quando ho lasciato l’Aston Villa ho fatto domanda per 2-3 posti vacanti e uno dei colloqui era col Newcastle. E prima con due club di League One ma nessuno dei due mi ha preso. La cosa interessante è che i proprietari delle squadre per le quali ho fatto domanda mi hanno detto che volevano giocare come il Manchester City, ma nessuno può giocare come il Manchester City. Lo stesso Chelsea non può giocare come il Manchester City».

