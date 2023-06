L’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato delle conseguenze della cessione di Tonali al Newcastle.

Luca Marchetti su TMW Radio ha detto la sua sui possibili cambiamenti del calciomercato che coinvolgeranno per forza di cose anche l’Inter. “Ora il Milan ha chiaramente delle idee per sostituire Tonali e per costruire un Milan che possa essere migliore di quello passato. E’ chiaro che l’intenzione è quella ma non è facile reinventarsi sempre. Thuram per l’attacco, Chukwueze per la fascia, Rejinders per il centrocampo insieme a Loftus Cheek”.

Sandro Tonali Milan-Inter Supercoppa Italiana

“Ma soprattutto Frattesi sul quale oggi il Milan irrompe per cercare di sparigliare le carte di Inter (soprattutto), Juventus (che ha incontrato di nuovo il Sassuolo) e Roma. E oggi l’Inter – per esempio – che deve vendere (Brozovic) per poter arrivare a Frattesi, potrebbe non avere più la disponibilità del “nuovo” per sacrificare un titolare. Oggi si deve prendere coscienza di questo nuovo ruolo della Serie A: pensare sempre in maniera positiva ma diversa. Dare più forza alle idee che ai soldi. E anche al modo giusto per recuperare – con il tempo – il gap“.

