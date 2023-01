A Radio Deejay parla Luca Marchetti, ecco cosa dice l’esperto di mercato sull’Inter e sul possibile rinnovo di Skrianir.

Ecco le parole di Luca Marchetti, ecco cosa dice il giornalista su Radio Deejay sul possibile mercato dell’Inter: “E’ un mercato di programmazione, più che di colpi. Ci sono giocatori come Bastoni e Leao che sono in scadenza nel 2024 ed è ovvio che, se rifiutassero ogni discorso sul rinnovo, i club dovrebbero poi attrezzarsi per il sostituto e preparare la loro cessione.“

Conclude così: “Skriniar? Molto difficile che rinnovi, l’Inter questo lo ha capito. Gli ha detto: ‘Mi devi dare una risposta entro fine gennaio’. Scalvini l’Inter lo vorrebbe, così come la Juventus. E’ uno dei giocatori maggiormente seguiti a livello internazionale. Lukaku? Secondo me sarà un altro in prestito all’Inter per poi porre le basi per un successivo acquisto definitivo“.

