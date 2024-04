L’esperto di mercato Luca Marchetti sottolinea come l’attuale tecnico rossonero stia svolgendo anche mansioni che non gli competerebbero.

Luca Marchetti su Sky Sport si è speso in difesa dell’oprato di Stefano Pioli; ecco il suo parere. “Aggiungo un altro particolare. Sembra che dobbiamo fare gli avvocati di Pioli ma non ne ha bisogno. Solo per sottolineare alcune cose che poi sembrano che passano via. Spesso abbiamo parlato dell’importanza del ruolo dei dirigenti”.

La puntualizzazione

“Pioli sta facendo tutto questo, di fatto, senza una forte figura dirigenziale se non arrivata da poco con Ibrahimovic. La figura del Direttore Sportivo, ribadisco ancora una volta, è fondamentale non solo per acquistare i giocatori o per venderli, ma anche nell’aiuto della gestione della stagione con l’allenatore. Nel confronto, addirittura anche nello scontro”.

La mancanza di un direttore sportivo autorevole

“Non a caso quest’anno ci sono squadre che hanno faticato più del dovuto. Prendi la Lazio che non ha più avuto un punto di riferimento storico come Tare, che è stato sì sostituito formalmente dal lavoro che ha fatto Angelo Fabiani ma che ha un peso specifico diverso all’interno dello spogliatoio della Lazio, magari anche nel rapporto con Sarri. Tanto Tare alla Lazio quanto Giuntoli al Napoli. Non a caso in alcuni momenti di grande difficoltà poi sono venute fuori delle situazioni molto difficili da districare che hanno portato ad una stagione decisamente negativa, sia della Lazio che del Napoli”.

L’articolo Marchetti: “Non ha bisogno di avvocati ma aggiungo che Pioli sta facendo anche il dirigente” proviene da Notizie Milan.

