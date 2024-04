Il futuro al Milan di Stefano Pioli potrebbe essere legato a doppio filo con l’esito della sfida europea contro la Roma. Il punto de Il Corriere dello Sport.

Il futuro di Pioli è senza dubbio più sereno, in realtà lo è da qualche settimane. I nuvoloni che annunciavano cambiamenti sulla panchina rossonera sono svaniti, grazie a un mese di marzo di sole vittorie e a un inizio aprile sullo stesso canovaccio. Tutto però potrebbe cambiare, e i nuvoloni potrebbero tornare a minacciare la permanenza di Pioli al Milan. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione.

Perché Pioli potrebbe restare

I motivi per cui Pioli potrebbe restare la guida tecnica del Milan sono tanti in realtà. Il primo è senza dubbio la posizione in classifica, al momento secondo dietro solo all’Inter. Altri argomenti a supporto del tecnico emiliano sono senza dubbio legati al rapporto che ha con i giocatori che, partita dopo partita, dimostrano sul campo di seguire il tecnico e di credere nel suo lavoro. Lo testimoniano i numeri, lo evidenziano le statistiche. Il 2024 del Milan è iniziato alla grande e sembra migliorare di partita in partita. Il mese di marzo è stato costellato di sole vittorie, il mese di aprile almeno per il momento ha solo che confermato questo trend. Trend che ha permesso agli uomini di Pioli di centrare 7 vittorie consecutive tra campionato e coppa, impresa riuscita solo ad Ancelotti. Il Corriere dello Sport snocciolando questi numeri sottolinea la valenza fondamentale del lavoro svolto dal tecnico rossonero, capace sempre di tenere entrambe le mani sul timone della squadra.

Perché Pioli potrebbe lasciare

La doppia sfida europea con la Roma, sottolinea Il Corriere dello Sport, potrebbe essere uno spartiacque fondamentale, sia per la stagione del Milan e sia per il futuro di Stefano Pioli. Accedere alle semifinali europee potrebbe essere il biglietto da visita definitivo per il tecnico per meritarsi la riconferma. Una debacle, viceversa, potrebbe riaprire i discorsi relativi ad un cambio guida in seno alla società. Al momento però le quotazioni di Pioli al Milan sono in rialzo, è certamente molto più solido di quanto lo era solo qualche mese fa.

