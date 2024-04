L’opinionista Paolo Condò ha voluto spiegare meglio una provocazione fatta da lui stesso sul futuro del bomber della Primavera.

Paolo Condò a Radio Rossonera ha riformulato in maniera più accurata in suo punto di vista sul difficile rinnovo di Francesco Camarda con il Milan. “Volevo precisarlo perché nei giorni scorsi girava una versione completamente distorta di una provocazione che ho fatto in diretta su Sky qualche sera fa. Vi ringrazio dell’opportunità di precisarla, perché ci tengo. Era rivolta all’entourage di Camarda. Naturalmente non sono un grande esperto di mercato, ma ho orecchiato che questo primo contratto da professionista viene considerato in salita perché ci sono delle alte aspettative economiche da parte dell’entourage del giocatore”.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

La precisazione

“La provocazione, che secondo me era abbastanza chiara, era la seguente: se voi pensate che questo ragazzo sia un giocatore promettente, ma abbia dei limiti che gli impediranno di diventare un campione, allora cercate di distillare tutti i soldi possibili in questa fase, subito. E quindi portatelo in un altro club all’estero, portatelo in Arabia Saudita”.

La seconda ipotesi

“Se, invece, ritenete che il giovane Camarda sia veramente quel che tutti speriamo possa diventare, e cioè un futuro grande protagonista del calcio italiano, allora firmate con il Milan. È stato il club che l’ha fatto crescere. È quello dove sicuramente si trova più a suo agio: lì non deve pensare ad altre cose, se non allo sviluppo della sua qualità. Questo è il consiglio che do caldamente al ragazzo, che però non deciderà da solo visti i suoi 16 anni, e al suo entourage. Questo era il senso di una provocazione che non so come è stata travisata”.

L’articolo Condò: “‘Il Milan venda Camarda’? Ecco cosa intendevo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG