Riccardo Trevisani ha criticato quanto fatto da Theo in occasione del contatto con Almqvist in Milan-Lecce a San Siro.

Non accennano a placarsi le recriminazioni in merito al terzo gol con cui il Milan ha definitivamente chiuso la pratica Lecce a San Siro nell’ultimo turno di campionato. Riccardo Trevisani, nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ‘Fontana di Trevi, ha contestato senza mezzi termini l’atteggiamento di Theo Hernandez in occasione del contatto avvenuto tra il francese del Milan e Almqvist del Lecce.

Riccardo Trevisani

Theo scorretto?

Riccardo Trevisani ha cercato di capire le ragioni del comportamento di Theo che, per recuperare la palla, ha colpito con una ginocchiata sul volto Almqvist del Lecce. Il giornalista ha ragionato sul fatto che “Theo Hernandez era forse arrabbiato perché all’andata quando lui era a terra il Lecce aveva fatto gol, era in trans agonistica, non lo so”. Proseguendo però ha ribadito che “colpire con un ginocchio l’avversario in bocca, e far finta che non è successo, non è bello”.

Il Milan ha avuto poco fairplay?

Il ragionamento di Riccardo Trevisani si è poi articolato toccando anche il tema relativo alla correttezza, mettendo in relazione i diversi comportamenti avuti dalle squadre in campo. Più nello specifico il giornalista ha dichiarato che “stai vincendo – riferendosi al Milan – 2 a 0 è ancora meno bello, perché dall’altra parte invece il Lecce che stava perdendo, ad un certo punto sull’infortunio di Calabria ha fermato il gioco a possesso di palla col capitano a terra che non poteva fare la diagonale difensiva. Il Lecce perdendo si è fermato, il Milan vincendo, no il Milan, Theo Hernandez vincendo non si è fermato. Non l’ho trovata una cosa bella“.

