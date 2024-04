Mario Hermoso può essere il grande colpo del Milan per la prossima estate. L’agente ha dichiarato che il futuro del difensore sarà lontano da Madrid.

Il mercato del Milan potrebbe presto decollare. La pista Hermoso è sempre più calda, soprattutto dopo le parole dell’agente del giocatore intervistato dai colleghi di ‘CalcioNapoli24’. Il giocatore, con ogni probabilità, lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero al termine della stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, pronto a sferrare l’attacco decisivo per quello che sarebbe senza dubbio un gran colpo di mercato.

Futuro lontano da Madrid

Iñaki Espizua ha tracciato, ai microfoni di ‘CalcioNapoli24’, il quadro della situazione in merito al futuro del suo assistito: Mario Hermoso. Il futuro del ragazzo – ha sottolineato l’agente – è “lontano da un rinnovo con l’Atletico Madrid”. Ha poi proseguito affermando che “non è detto che vada a giocare altrove, ma quando si firma un contratto entrambe le parti devono avere un progetto comune, cosa che al momento manca con l’Atletico”.

Futuro in Serie A?

Sul giocatore si segnalano molteplici interessi, tra cui Inter e Napoli. L’operazione Hermoso fa gola a tutti, considerando che a giugno scadrà il suo contratto con l’Atletico Madrid. Sulle qualità del difensore centrale spagnolo non ci sono dubbi, il 28enne è infatti accreditato da transfermarkt, noto sito di statistiche sportive, del valore di 25 milioni. Nel 2021 toccò il suo massimo raggiungendo quota 35 milioni. In merito a un possibile futuro in Italia Iñaki Espizua non ha nascosto che “la Serie A può essere sicuramente una possibilità per Mario in vista dei prossimi anni”. Ha proseguito poi affermando che “Mario vuole giocare in un campionato importante e che non vuole scartare nessuna opzione. Vuole giocare per trofei importanti e obiettivi importanti, si va a valutare qualsiasi progetto che può arrivare per i prossimi anni. Questa è l’aspirazione del giocatore”. Mario Hermoso non è solo una suggestione ma potrebbe essere davvero il grande colpo del Milan in difesa, oltretutto a costo zero.

