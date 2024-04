Giovedì contro la Roma il Milan dovrà fare a meno per squalifica di Tomori. Filippo Galli ha soluzione al problema.

L’assenza di Tomori per la gara di andata di Europa League è una di quelle assenze che potrebbero farsi sentire. Da quando il centrale inglese è rientrato dopo l’infortunio la difesa rossonera ha ritrovato un assetto, un equilibrio e una solidità davvero invidiabile. I numeri parlano chiaro: solo 2 gol incassati nelle ultime 5 giocate. Filippo Galli, ex grande campione del Milan, non ha dubbi su chi Pioli dovrebbe scegliere in difesa per sopperire all’assenza di Tomori.

Malick Thiaw

Gabbia-Thiaw: la soluzione

Filippo Galli, intervistato da Tuttosport, ha parlato del prossimo impegno europeo del Milan in Europa League contro la Roma. L’ex rossonero ha sottolineato l’importanza del colosso inglese Tomori ma, al contempo, ha offerto la soluzione al “problema”. Ecco le sue parole: “Credo che al di là delle qualità individuali sia più importante avere giocatori che riescano a stare in partita per tutti i 90’, vedi Gabbia, che riesce a svolgere il compito a lui affidato per tutta la partita. Lui e Thiaw potrebbero essere una coppia importante”.

Kjaer non convince

Filippo Galli ha parlato anche di Kjaer, affermando che “Kjaer non è al meglio“. Considerando inoltre che le ultime da Milanello raccontano di un Thiaw a pieno servizio e recuperato per la gara di dopodomani, è davvero altamente probabile immaginare che la formazione scelta da Pioli possa prevedere appunto la coppia Gabbia-Thiaw in difesa. Una coppia che può far bene, considerando anche l’alto rendimento di Gabbia dopo il rientro dal prestito al Villarreal.

