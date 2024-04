Le recenti prestazioni di Chukwueze potrebbero mettere in difficoltà Pioli nelle scelte in vista dei prossimi match dei rossoneri.

I tifosi del Milan hanno aspettato questo momento dallo scorso luglio. Dal momento in cui la squadra di Pioli andava mano a mano delineandosi, proponendo in rosa la presenza simultanea di Chukwueze e Pulisic. Nell’ottica societaria questo sarebbe dovuto essere il binomio tecnico attorno al quale costruire i successi di questa stagione, binomio che poi nei fatti non c’è mai stato. L’americano si è impadronito della fascia destra scorrazzando senza soluzione di continuità, imperversando al punto da inanellare per numeri e statistiche la migliore stagione della propria carriera. Ora però, e finalmente, il giovane nigeriano ex Villarreal sembra essere ambientato e rimotivato a dimostrare che le sue prestazioni da numero in Spagna non era frutto del caso. Oggi Chukwueze è un valore, un potenziale da sfoderare per celebrare al meglio questo finale di stagione. Ne è sicuro anche Franco Ordine che, sulle colonne de Il Corriere dello Sport, ha prima sostenuto un dubbio e poi offerto la sua risoluzione.

Christian Pulisic

Fate giocare Chukwueze

Chukwueze ha incantato, per velocità e leggerezza di azione. Completamente diverso dal giocatore contratto, quasi spaesato e impaurito di inizio stagione. Il suo talento sta sbocciando sul verde di San Siro, al punto che oggi sembra davvero complicato tenerlo fuori. A tal proposito Franco Ordine si è posto un interrogativo: “E adesso Chukwueze dove lo metto?“. Il giornalista ha poi proseguito affermando che “da complicato cubo di Rubik si è improvvisamente ricomposto dei colori giusti come spesso succede nel calcio dove il talento, da solo, non è l’isolata qualità richiesta per emergere“.

Chukwueze giocherà contro la Roma

In campionato, sabato scorso a San Siro contro il Lecce, abbiamo ammirato una sorta di “quadrato magico”, così come ribattezzato da Franco Ordine: simultaneamente in campo Pulisic, Chukwueze, Leao e Giroud. Occasione questa permessa dall’assenza di Loftus-Cheek per squalifica. Discorso diverso sarà in coppa contro la Roma, visto il rientro dell’inglese. Franco Ordine sul tema ha sottolineato che “serviranno tutti e due (Chukwu e Pulisic, ndr). Non certo insieme nel ‘quadrato magico’ schierato col Lecce ma grazie a uno strategico cambio in corsa come avvenuto a Verona, a Newcastle“.

L’articolo Milan, Ordine su Chukwueze: “E adesso dove si mette? Lui e Pulisic…” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG