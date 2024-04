Rafa Leao come Mbappè? Secondo Antognoni è un paragone realistico. Parole di stima dell’ex Campione del Mondo al portoghese.

Spesso si leggono e si sentono critiche anche eccessive su Leao. Il portoghese in maglia numero 10 è uno dei motori con più cavalli di questa squadra, se non il primo a dire il vero. Eppure le critiche non mancano, anzi. A due giorni dal match europeo tra Milan e Roma, La Gazzetta dello Sport ha raccolto le opinioni di alcuni grandi numeri 10 della storia chiedendo loro di confrontare Leao e Dybala. Tra i grandi del passato interpellati dalla rosea c’è anche Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982.

Foto Getty/Uefa/Image Sport

Leao come Mbappè

Il paragone potrebbe apparire blasfemo, eccessivo e poco pertinente. In questo caso però a rapportare i due talenti, uno del Milan e l’altro del PSG, è un noto grande numero 10, uno che per intenderci sa individuare la classe e il talento: è Giancarlo Antognoni. L’ex bandiera della Fiorentina, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha affermato che “Leao che in questo momento ha doti maggiori o meglio, doti che si adattano meglio a questo calcio frenetico e fisico. Come lui al mondo ce ne sono pochi, anzi… direi che c’è soltanto Mbappè”.

Il personaggio Leao

Leao è un ragazzo a cui è difficile non voler bene, per la sua bontà e soprattutto per quel sorriso smagliante e genuino che attira tanta simpatica. Anche Antognoni è rimasto stregato dal “personaggio” Leao e, alla rosea, ha affermato che “mi piace perché è un personaggio di oggi, gli piace vivere, gli piace la musica, sorride. Se fosse più triste, giocherebbe sicuramente peggio“.

L’articolo Antognoni: “Leao è come Mbappè! Mi piace il suo personaggio” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG