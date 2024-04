Il Milan è pronto a investire una cifra importante per il nuovo 9 rossonero. In pole svetta Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato quando il mercato aprirà ufficialmente i battenti. Gli obiettivi sono chiari e prefissati: l’imperativo è acquistare una prima punta per dare nuovo corso dopo l’addio di Olivier Giroud. Sul banco, come è facile intuire, non mancano soluzioni e profili. Nelle ultime ore sembrava che il Milan fosse più vicino a Zirkzee, l’inserimento della Juventus ha fatto registrare una sorta di situazione di stallo. Ecco che il Milan ha già pronto il piano B: gioca e in Bundesliga, ha 23 anni e ha segnato con ottima regolarità.

Joshua Zirkzee

Victor Boniface per il dopo Giroud?

Victor Boniface, di ruolo attaccante, 23 anni e quasi Campione di Germania con il Bayer Leverkusen. Questo è il breve identikit della nuova punta su cui il Milan ha messo gli occhi addosso. Se da una parte l’affare Zirkzee sembra complicarsi, dall’altra si fa largo un nuovo nome, altrettanto di talento e dal curriculum pesante. Boniface in realtà è nome che a casa Milan è attenzionato da tempo, fin da quando per intenderci militava nella squadra belga del Union Saint-Gilloise. Oggi – come riportato da Il Corriere dello Sport – il suo prezzo è raddoppiato. Oggi per strapparlo alle ‘Aspirine’ occorrono 40 milioni, cifra importante ma in linea con i parametri di spesa del Milan.

Il profilo di Victor Boniface

Il giovane 23enne del Bayer Leverkusen è considerato uno dei migliori talenti del continente africano della sua generazione. Boniface è un centravanti di piede destro, molto abile sfruttare la propria struttura fisica, imponente e massiccia. E’ un attaccante veloce e dotato anche di buona tecnica. Tra le sue caratteristiche migliori c’è senza dubbio un tiro potente e preciso. È anche un buon rigorista. In stagione, con la maglia delle ‘Aspirine’, ha segnato 16 gol e messo a referto 9 assist in 25 partite disputate tra campionato, Europa League e Coppa di Germania.

