Il Milan si starebbe muovendo per rinforzare il centrocampo. Contatti con i giovane Ouedraogo dello Schalke 04.

Il Milan è pronto a puntellare la propria rosa, aggiungendo lì dove quest’anno è mancato qualcosa una maggiore qualità e abbondanza nelle scelte. L’intendimento prevede infatti che la squadra mercato rossonera non si concentrerà solo sul reparto offensivo ma, con buone probabilità, vedrà uno sforzo anche per aggiungere peso specifico alla mediana di Pioli. Florian Plettenberg, giornalista sportivo di ‘Sky Sport Deutschland, ha svelato degli importanti retroscena per quanto riguarda il futuro della stella dello Schalke 04 Assan Ouedraogo, su cui il Milan ha fatto più di un pensierino nelle ultime settimane.

Furlani Milan

Decisione imminente, a maggio novità

La giovane stellina dello Schalke 04 sta letteralmente incantando le grandi d’Europa, in particolare il Bayern Monaco. Il club bavarese avrebbe infatti offerto al ragazzo un contratto con scadenza giugno 2029 ma, al momento, il giocatore nicchia non convinto a pieno di accettare una destinazione in cui non potrebbe avere garantito spazio come vorrebbe. Il giornalista tedesco, attraverso un post su Instagram, ha chiarito la volontà del ragazzo: “Il giocatore vuole chiarezza a inizio maggio”. Facile intuire che a breve ci saranno sviluppi chiarificatori circa il suo futuro. Il collega Florian Plettenberg ha parlato infatti di “decisione imminente“.

La concorrenza

Sul giocatore classe 2006 dello Schalke 04 la concorrenza è davvero molto alta. Sulle tracce di Assan Ouedraogo infatti non c’è solo il Milan e il Bayern Monaco, nelle ultime ore infatti sta avanzando molto speditamente anche l’Atalanta di Percassi, e la Roma di De Rossi. Sullo sfondo inoltre restano vivi gli interessi di Lipsia e Eintracht Francoforte. Al momento, così come ha sottolineato il giornalista tedesco, Ouedraogo “non ha ancora accettato né rifiutato nessuna squadra, e non ha neanche escluso la permanenza allo Schalke 04“. Il futuro del giovane tedesco è ancora tutta da scrivere e il Milan è ancora in corsa per portare a casa uno dei 2006 più interessanti d’Europa che, per caratteristiche, è da paragonare a Ruben Loftus-Cheek.

L’articolo Milan-Ouedraogo: decisione imminente, a maggio novità importanti proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG