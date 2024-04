Il giornalista di DAZN Tommaso Turci ha analizzato la stagione dei rossoneri per quanto vista finora.

MilanNews ha intervistato Tommaso Turci che ha ammesso di vedere molto bene il Milan in Europa League. “Io credo che il percorso del Milan, soprattutto in questo 2024, sia un percorso da squadra grande, matura. E’ vero che ci sono un po’ di cose da mettere a posto, soprattutto dietro e nella fase di non possesso, però ci sono giocatori che sono stati valorizzati alla grande”.

Difficoltà

“La squadra ha pagato anche le tante rotazioni soprattutto dietro a causa degli infortuni. Ed è difficile avere continuità in questo senso. Però il Milan ha avuto una crescita importante dal punto di vista della mentalità, e credo che abbia trovato motivazioni extra, soprattutto in campionato, quando non era facile trovarle”.

Stefano Pioli

Prossimi obiettivi

“Eppure la squadra sta dando delle garanzie, delle certezze, e sta mettendo delle basi importanti soprattutto per il futuro. Ovviamente ora c’è un secondo posto da consolidare, ma anche quest’obiettivo Europa League che per quello che può essere il percorso è un obiettivo concreto, il Milan può arrivare fino in fondo”.

Possibilità di vittoria dell’Europa League

“Quando il Milan trova le motivazioni giuste e riesce a giocare il suo calcio, che ha bisogno di spazio, ed in Europa lo trovi sicuramente di più, è una squadra che può dare del filo da torcere a tutti. Il percorso non è assolutamente semplice, ma il Milan è sicuramente una delle favorite. Chi va ad affrontare il Milan non è mai contento di farlo, è chiaro”.

L’articolo Turci: “Il Milan può vincere l’Europa League, c’è stata crescita dal punto di vista della mentalità” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG