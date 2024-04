La ricerca dei dirigenti rossoneri del nuovo numero 9 si arricchisce di un altro nome raramente menzionato prima.

Il Milan continua a cercare attaccanti sul mercato: la scelta del prossimo centravanti non va assolutamente sbagliata per vari motivi. Innanzitutto le punte sono quelle costano di più, specialmente se sono giovani, e poi nei pensieri dei dirigenti il nuovo acquisto dovrà essere il titolare per diverse stagioni.

L’olandese

Joshua Zirkzee del Bologna viene considerato da molti la priorità di Moncada e D’Ottavio per la sostituzione di Olivier Giroud; il francese sembra orientato ad accettare l’offerta del Los Angeles FC per fare una differente scelta di vita. L’olandese è un attaccante di manovra, finora non ha segnato tantissimo ma ha legato il gioco benissimo dimostrando di avere una tecnica purissima. Il Bologna se lo gode e potrebbe chiedere anche più di 40 milioni per un’eventuale cessione; c’è il serio rischio asta perché ovviamente anche le big europee lo stanno monitorando attentamente.

Joshua Zirkzee

Il nuovo obiettivo

Il Corriere dello Sport sostiene però che Victor Boniface del Bayer Leverkusen sta guadagnando posizioni: si tratta di un centravanti nigeriano di 23 anni che ha realizzato 10 goal e 8 assist in 17 presenze di Bundesliga. Con le Aspirine si appresta a vincere il campionato e perciò tentare di acquistarlo non sarà affatto facile. Il Milan provò ad acquistarlo già anni fa quando era all’Union Saint-Gilloise, all’epoca costava 20 milioni, adesso il prezzo base è almeno il doppio.

