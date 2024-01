Marchetti: «Quarto posto? La Juve può ambire a qualcosa di diverso. Sul mercato…». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla Juve e su quello che potrebbe fare negli ultimi giorni di trattativa.

MARCHETTI – «La Juve come obiettivo dichiarato da Allegri e Giuntoli a più riprese ha il quarto posto, ma oggi può ambire a qualcosa di diverso. Il mercato? Non ha regalato opportunità e probabilmente non le regalerà».

