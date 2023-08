Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha detto la sua sul colpo Lukaku della Roma.

IL COMMENTO – «Ci sarà questo rientro in Italia di un giocatore importante che darà alla Roma un peso specifico in avanti per essere protagonista ancor di più in campionato. Si impreziosisce nel miglior modo possibile con quel che c’era sul mercato, prende il numero 9 che volevano Inter e Juve».

