I voti e i giudizi alle protagoniste del match amichevole del Ferruccio di Seregno: pagelle Como Juventus Women

I voti e i giudizi alle protagoniste del match amichevole del Ferruccio di Seregno: pagelle Como Juventus Women.

Aprile 6.5 – Conferma le buone sensazioni date nella prima amichevole col Barcellona

Nilden 6 – Nel primo tempo è la giocatrice post infortunio, nel secondo tempo quella del pre e anche quella che deve tornare ad essere. Infatti segna

Lenzini 5.5 – Sbanda pericolosamente, soprattutto a inizio partita. Scricchiolii da limitare quando gli impegni diventeranno ufficiali. Dal 74′ Gama SV

Cascarino 7 – Chiaramente sopra la media, sia in impostazione sia in marcatura. Dal 63′ Sliskovic 6.5 – Tiene bene botta in velocità

Boattin 6 – Meglio rispetto a Barcellona, anche perché di fronte ha avversarie diverse

Garbino 6.5 – Effervescente, meglio da esterno offensivo che da mezzala. La sensazione è che debba stare il più vicino alla porta. Dal 74′ Bragonzi SV

Palis 5.5 – Compassata e ancora poco cercata. La Juve deve capire di avere e lei deve capire di essere alla Juve

Grosso 5.5 – Imballata, deve crescere di condizione. Dal 63′ Bellucci 6 – Qualche geometria

Thomas 6.5 – Quando parte a destra spesse volte va via. In una di questa propizia il gol di Nystrom. Dal 54′ Beerensteyn 6 – Al rientro dopo il Mondiale

Nyström 6 – Spinge in rete col corpo uno dei pochi palloni toccati della sua partita. Dal 46′ Girelli 6 – Poco coinvolta come Nystrom, lavora bene in un paio di occasioni spalle alla porta

Bonansea 5.5 – Prova un paio di volte la conclusione con scarsa fortuna. Nessun altro squillo particolare. Dal 54′ Caruso 6 – Tra le linee il suo trova il modo di farlo

All. Montemurro 6 – Un altro passetto verso

The post Pagelle Como Juventus Women: Cascarino già in forma Champions, Palis ancora in rodaggio VOTI appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG