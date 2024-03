Il giornalista Luca Marchetti ha detto la sua sulla situazione che si è creata intorno agli arbitri per i numerosi errori

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, a Tmw Radio, ha parlato del momento delicato degli arbitri in Serie A. Le parole:

PAROLE – «È vero, ci sono stati diversi errori. Bisogna comunque uscire dall’equivoco che ci sia un disegno dietro. Semplicemente ci sono troppi errori, forse perché ancora questa generazione di arbitri non sta riuscendo a gestire bene la tecnologia. Gli errori poi sono spesso di valutazione, come in occasione di ieri per il rigore dell’Inter. Ora si sta lavorando per risolvere questi problemi, per quanto è evidente che non possano scomparire dal nulla. In ogni caso anche all’estero le cose non vanno bene, basti pensare a quel che è successo in Spagna tra Valencia e Real Madrid. Detto ciò non possiamo pretendere che non ci siano discussioni sul tema dell’interpretabilità».

