Marchetti sicuro: «La Juve ha due vantaggi se compra Lukaku». Le dichiarazioni del giornalista sul possibile colpo

Il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha spiegato quali vantaggi avrebbe per la Juve l’acquisto di Lukaku. Queste le dichiarazioni sul possibile colpo di mercato.

LE PAROLE – «Lukaku gode del Decreto Crescita e Vlahovic no, quindi dal punto di vista dell’ingaggio sarebbe piccolo vantaggio. C’è poi vantaggio di incassare soldi per un giocatore che non rivenderà, ma che può far vincere subito».

