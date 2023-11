Marchionni “smentisce” Allegri: «Juve da Scudetto! Contro l’Inter…». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Marco Marchionni, ex Juve, ha parlato così a NewsSuperscommesse.

MARCHIONNI – «Non ci sono favorite, ma vedremo una partita in cui le due squadre vorranno dimostrarsi superiori, penso sarà una bella sfida, al di là del risultato finale e di quello che dichiara l’allenatore davanti alle telecamere, credo che la Juventus resti una seria candidata per la vittoria dello Scudetto. Chi in attacco? L’unico che può deciderlo con cognizione di causa è proprio Allegri, che vede i suoi giocatori in campo ogni giorno. Al momento è un reparto che sta facendo fatica, ma credo che con il tempo tornerà ad alzare il proprio livello».

