Juventus Women-Freedom 5-0: cinquina in amichevole verso la trasferta di Napoli per le bianconere di Montemurro

Cinque gol in amichevole per preparare il Napoli. Ecco la partita della Juventus Women a Vinovo contro la Freedom.

L’AMICHEVOLE – «Amichevole per le Juventus Women per far mettere a tutto il gruppo minuti nelle gambe in vista del prossimo impegno di campionato, in programma in casa del Napoli domenica 26 novembre alle ore 15:00. Le bianconere, nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 novembre, hanno ospitato a Vinovo la Freedom, vincendo il test con il risultato di 5-0. Da segnalare, oltre il risultato, l’esordio di ben tre ragazze classe 2006, tutt’altro che comparse in questa gara. Ma andiamo con ordine.

Mister Montemurro parte con questo undici: Aprile, Gama, Cafferata, Nilden, Garbino, Cantore, Girelli, Palis, Bellucci, Sembrant Sliskovic. Il primo tempo ha la doppia firma di Cristiana Girelli, in gol al 13′ e al 17′. Assist di Garbino per la prima rete, di Cantore per il gol della doppietta.

Nel secondo tempo, nella grandola di cambi, spazio, come anticipato, anche alle più giovani. In campo tre classe 2006: Gallina, Bellagente e Termentini. La prima segue l’esempio di Girelli: doppietta. rete al 49′ e bis al 72′. La seconda offre l’assist a Thomas per la rete del definitivo 5-0 a sette minuti dal termine. Anche in questa azione Gallina protagonista: è lei a innescarla con una grande giocata.

Testa, adesso, al Napoli. L’obiettivo, domenica, è centrare la terza vittoria di fila in Serie A».

