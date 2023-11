Allenamento Juve: meno tre al Derby d’Italia! Le ULTIME novità dal JTC nel report del club bianconero

Juve in campo questo pomeriggio verso l’Inter. Sono rientrano alla Continassa tutti i Nazionali, ecco il report del club.

REPORT – «Continua il lavoro di avvicinamento da parte degli uomini guidati da Mister Allegri verso il big match di domenica sera contro l’Inter: nel terzo giorno in cui la squadra è tornata in campo al JTC, spazio alle esercitazioni con focus sulla costruzione di gioco da parte dell’intero gruppo squadra – prima di passare a una seconda fase di allenamento divisa per reparti.

Rientrati tutti i giocatori dalle Nazionali – gli ultimi in ordine di tempo sono stati nella giornata di oggi Szczesny, Bremer, Rabiot, Iling-Junior, Nonge e Yildiz – alle prese anch’essi con il lavoro specifico in base al ruolo: i difensori hanno posto particolare attenzione alla gestione della costruzione e del contropressing, mentre centrocampisti e attaccanti si sono concentrati sulle conclusioni in porta.

Domani si ritorna in campo al mattino, a due giorni dall’atteso Derby d’Italia».

The post Allenamento Juve: meno tre al Derby d’Italia! Le ULTIME novità dal JTC appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG